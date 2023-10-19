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Государство и легальный игорный бизнес заинтересованы в противодействии нелегальному рынку, - эксперт

Четверг 19 октября 2023 17:00
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Государство и легальный игорный бизнес заинтересованы в противодействии нелегальному рынку, - эксперт Фото: Зоряна Топорецкая (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Государство, общество и легальный бизнес заинтересованы в разработке и внедрении прозрачных и четких правил работы легального рынка игорного бизнеса и эффективного противодействия нелегальному рынку игорного бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доктора юридических наук, доцента Зоряну Топорецкую в колонке на Liga.net.

"Сегодня в Украине лицензионные платежи от лицензий в сфере игорного бизнеса направляются на социальные цели - здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт, научную и научно-техническую деятельность. А это около 2 млрд грн в год. Кроме того, бюджет Украины только в этом году получил от игорного бизнеса в виде различных налогов около 7 млрд грн. И это следует учитывать, условия войны, отсутствие туристов, невозможность нормальной работы наземных игровых заведений и т.д.", - пишет эксперт.

Однако, по ее словам, нечеткие правила работы рынка и чрезмерное налоговое давление приводят к увеличению доли теневого сегмента.

"Сейчас в Украине организованы все разрешенные виды игорного бизнеса, но структура рынка является нестабильной. Не только война влияет на игорный рынок, ведь нелегальный рынок азартных игр "развивается и процветает", несмотря на войну. В чем причина? Ответ прост. В Украине "дешевле" вести бизнес нелегально, нежели получать лицензию и работать как организатор азартных игр официально", - уверена она.

Соответственно необходимо поменять законодательство таким образом, чтобы в Украине было "выгоднее" работать официально.

Прежде всего речь идет об унормировании вопросов налоговой нагрузки на отрасль с учетом самой высокой в Европе стоимости лицензий на игорный бизнес.

Также унормирование вопросов налогообложения выигрышей и упразднение тройной платы за лицензию для букмекерской деятельности, казино онлайн и для игровых автоматов.

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