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Государство будет жестко реагировать на попытки давления на предпринимателей, - нардеп

Среда 22 мая 2024 10:15
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Государство будет жестко реагировать на попытки давления на предпринимателей, - нардеп Фото: Алексей Леонов (архивное фото)
Автор: Александр Мороз

Государство в будущем будет жестко реагировать на попытки разных заинтересованных сторон оказывать незаконное давление на предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Леонова.

"Возврата к "старой жизни" уже не будет - государство будет жестко реагировать на попытки оказывать незаконное давление на предпринимателей", - заявил Леонов во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Он также отметил, что предприниматели искренне откликнулись на предложение президента Украины Владимира Зеленского выйти на новый уровень диалога и взаимодействия с государством. У бизнеса есть вопросы для работы определенных государственных институтов. Но налаживание взаимодействия с Государственной налоговой и Государственной таможенной службой уже приносит результат.

"Только по Одесской области за январь-апрель 2024 года бизнес уплатил в государственный бюджет 3,2 млрд гривен НДС, что на 1,2 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года", - добавил нардеп.

Отмечается, что по итогам первого квартала Налоговая зафиксировала увеличение поступлений в государственный бюджет на 33 млрд гривен, а таможня – более 8 млрд гривен.

"Лучшие условия для бизнеса - это больше дронов и РЭБов, больше вооружений и фортификаций", - подытожил Леонов.

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