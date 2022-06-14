Триматися на Донбасі життєво необхідно. Зеленський назвав причину

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося... Втрати, на жаль, болючі, але треба триматися. Триматися саме там на Донбасі - життєво необхідно. Чим більше втрат несе ворог саме там, тим менше сил у нього буде, щоб продовжувати агресію", - зазначив він.

За його словами, саме тому Донбаський напрямок - ключовий для визначення того, хто буде домінувати в найближчі тижні.