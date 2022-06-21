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Дерусифікація вулиць у Києві: з'явилися результати голосування

Фото: у Києві завершено голосування щодо перейменування вулиць (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, до рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.

Наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів, повідомили в прес-службі.

Зокрема, пропонується перейменувати

  • вулицю Льва Толстого - на вулицю Українських Героїв,
  • вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола
  • вулицю Тургенєва - на вулицю Михайла Осадчого або на Інженера Фукса
  • вулицю Михайла Булгакова - на вулицю Петра Гулака-Артемовського
  • вулицю Пушкінську - на вулицю Євгена Чикаленка
  • вулицю Московську - на вулицю Князів Острозьких
  • вулицю Тульську - на вулицю Героїв УПА
  • вулицю Академіка Туполєва - на Авіаційну
  • вулицю Ватутіна - на вулицю Територіальної оборони
  • проспект Юрія Гагаріна - на проспект Леоніда Каденюка
  • вулицю Героїв Севастополя - на Академіка Шалімова

Як зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, у цей складний воєнний час міська влада спільно з громадою завершує процес дерусифікації. Це робиться задля зменшення культорологічного впливу країни-агресора на свідомість та увіковічення пам’яті про визначні історичні події України, а також відомих діячів та героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

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Київ