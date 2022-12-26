В Днепре демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал "ДнепроTV".
Отмечается, что сначала коммунальные службы провели комиссионное обследование памятников и определили, что сначала необходимо срезать закладные крепежи, чтобы без помех снять фигуры.
Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)
Все демонтированные памятники были отправлены на базу одного из коммунальных предприятий, а дальнейшую судьбу решат специалисты горсовета.
Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове в это время переименовали Харьковский академический российский драматический театр имени Пушкина.
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