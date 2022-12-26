Отмечается, что сначала коммунальные службы провели комиссионное обследование памятников и определили, что сначала необходимо срезать закладные крепежи, чтобы без помех снять фигуры.

Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)

Все демонтированные памятники были отправлены на базу одного из коммунальных предприятий, а дальнейшую судьбу решат специалисты горсовета.

Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)