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Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника

Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал "ДнепроTV".

Отмечается, что сначала коммунальные службы провели комиссионное обследование памятников и определили, что сначала необходимо срезать закладные крепежи, чтобы без помех снять фигуры.

Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)

Все демонтированные памятники были отправлены на базу одного из коммунальных предприятий, а дальнейшую судьбу решат специалисты горсовета.

Фото: Дерусификация по плану. В Днепре снесли еще два советских памятника (dnipro.tv)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове в это время переименовали Харьковский академический российский драматический театр имени Пушкина.

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