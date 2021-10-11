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Ядерника ВМС США звинуватили в торгівлі військовими секретами

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Понеділок 11 жовтня 2021 03:50
Ядерника ВМС США звинуватили в торгівлі військовими секретами Фото: інженер передавав секретні матеріали про підводні човни (cpf.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

Інженеру-ядернику ВМС США і його дружині пред'явлені звинувачення у продажу секретної інформації про атомні підводні човни агенту ФБР. Він працював під прикриттям і видавав себе за агента іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонатан Тоебі і його дружина Дайана були заарештовані в суботу в Західній Вірджинії та звинувачені в порушенні закону про атомну енергію, повідомило відомство.

Планується, що у вівторок вони постануть перед федеральним суддею в Західній Вірджинії.

Міністерство повідомило, що 42-річний Тоеби, інженер-ядерник ВМС, мав допуск до секретної інформації, у 2020 році відправив пакет з даними обмеженого доступу в невказану країну, а пізніше почав продавати секрети за десятки тисяч доларів в криптовалюті агенту ФБР, який діяв під прикриттям і видавав себе за чиновника іноземної держави.

У якийсь момент Тоебі сховав карту пам'яті з документами про атомні реактори підводних човнів в половинці бутерброда з арахісовим маслом в схованці в Західній Вірджинії, в той час, як його дружина стежила за обстановкою.

Карта пам'яті містила закриті відомості військового характеру, що стосуються елементів конструкції, робочих параметрів і експлуатаційних характеристик реакторів підводних човнів класу "Вірджинія", йдеться в документах федерального суду.

Ще одна карта пам'яті була захована в упаковці жувальної гумки, повідомили в Мін'юсті.

За даними міністерства, Тоебі отримав кілька платежів в криптовалюті на загальну суму 100 тисяч доларів.

Офіційні особи повідомили, що Тоебі і його дружина, які проживають в Аннаполісі, штат Меріленд, були заарештовані після того, як заклали в схованку ще одну карту пам'яті в Західній Вірджинії. У кримінальній справі говориться, що їм були пред'явлені звинувачення в змові та передачі даних обмеженого доступу.

Ні в судових документах, ні в заяві Міністерства юстиції не вказаний адвокат подружжя Тоебі.

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