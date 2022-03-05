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Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь, - Зеленський

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Київ, Субота 05 березня 2022 00:05
Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Радбезі ООН Україна закликала закрити повітряний простір. Він заявив, що ядерний тероризм не повинен залишатися без відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Президента.

Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Радбезу ООН, Україна в черговий раз закликала закрити свій повітряний простір, і почати операцію із забезпечення миру і безпеки.

"Мета - зберегти небезпечні об'єкти. Світ повинен не спостерігати, а допомагати!",- заявив Президент.

Також, Зеленський нагадав, що ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь.

Нагадай, що депутат Бундестагу заявив, що Росія не повинна голосувати за резолюцію Радбезу ООН з приводу України.

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