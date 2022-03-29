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Ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові не постраждав, - МАГАТЕ

Прапор МАГАТЕ (Фото: tv8.md)
Автор: Константин Широкун

Невелика кількість ядерного матеріалу, що зберігається в дослідницькому об'єкті "Джерело нейтронів" у Харкові, залишилася не пошкодженою. З початку війни НДІ вже двічі піддавався обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Україна сповістила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об'єкт в Харкові отримав додаткові пошкодження після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишилася не пошкодженою", - йдеться в повідомленні.

Ядерний об'єкт раніше використовувався для проведення досліджень і розробок, а також для виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей.

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ХарківМАГАТЭ