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Ядерна зброя не може стати шляхом мирного вирішення війни в Україні, - мер Хіросіми

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Відень, Середа 22 червня 2022 06:32
Ядерна зброя не може стати шляхом мирного вирішення війни в Україні, - мер Хіросіми Ядерна зброя не привнесе мир в Україну (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ядерна зброя не є шляхом мирного вирішення війни в Україні. У майбутньому весь цивілізований світ повинен відмовитися від ядерної зброї, щоб трагедія не повторилася.

Про це заявив мер Хіросіми Кадзумі Мацуї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Мери Хіросіми і Нагасакі закликали позбавити світ від ядерної зброї на тлі погроз Росії використовувати його у війні проти України в рамках першої зустрічі сторін договору ООН, що забороняє новітню зброю війни. Триденна зустріч спрямована на те, щоб надати імпульс остаточної ліквідації зброї.

Мер Нагасакі Томіхіса Тауе, який є віце-президентом групи, сказав, що в умовах російської ядерної загрози зараз як ніколи відчуває, що існування договору дуже важливо, оскільки це єдиний Міжнародний документ, який може запобігати військові кризи, а не вирішувати їх наслідки.

Країни-учасниці сподіваються зайняти на цій зустрічі тверду, єдину позицію щодо ядерного роззброєння і взяти участь у конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться в серпні в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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Японія Вторгнення Росії до України Ядерна зброя
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