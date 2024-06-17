Ядерные государства в 2023 году потратили 91,4 млрд долларов на модернизацию арсенала, - ICAN

Как отмечает Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (ICAN) со штабквартирой в Женеве, цифры свидетельствуют об увеличении глобальных расходов на ядерное оружие на 10,7 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Причем 80% этого увеличения приходится на США.

Доля США в общих расходах составила 51,5 миллиарда долларов, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

"За последние пять лет наблюдается заметная тенденция роста количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия", - сказала координатор по вопросам политики и исследований в ICAN Алисия Сандерс-Закре.

Следующим по объему таких расходов является Китай - 11,8 миллиарда долларов, а Россия занимает третье место с 8,3 миллиарда долларов.

Состояние высокой боеготовности

Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI – ред.), около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат России или США. Однако считается, что Китай впервые привел определенное количество боеголовок в состояние повышенной боевой готовности.

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Их размеры военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году. Впрочем, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.

"Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло столь важную роль в международных отношениях со времен холодной войны", - сказал директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения Уилфред Ван.