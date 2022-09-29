Ядерная угроза Кремля. Как далеко зайдет Путин в шантаже Украины и Запада

Диктатор РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что готов использовать "все способы" для защиты суверенитета РФ. Учитывая псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, логично предположить, что в голове Путина суверенитет России может несколько расшириться. В Кремле вроде как дают Западу сигнал – РФ для "защиты" незаконно аннексированных территорий якобы ни перед чем не постоит. Но так ли это на самом деле?

Внутри ядерной "триады"

Ядерные силы РФ иногда называют "триадой" из-за того, что они включают в себя все три типа вооружения – стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Говоря о ядерном оружии, стоит разделять тактическое и стратегическое типы вооружений. В чем их отличие? Чаще всего в объемах взрывной составляющей.

Боеголовки тактического оружия имеют меньший объем и заряд по количеству килотонн, объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Соответственно, такое оружие, по словам эксперта, применяется на более близком расстоянии – это и артиллерийские снаряды, и боеголовки для крылатых и баллистических ракет.

Стратегическое оружие – это межконтинентальные ракеты или бомбы с большим объемом зарядного компонента. Их используют для ударов на дальнем расстоянии. Россия, владея этим типом вооружения, голосами своей пропаганды не раз пыталась шантажировать Запад, говоря об "одном метком ударе".

Ключевую роль ядерного оружия играет как раз его мощность. У России в арсенале есть заряды от 400 до 800 килотонн. Подобная ракета или бомба уничтожит все в радиусе пяти километров и нанесет значительные повреждения в радиусе 30.

На сегодняшний день у РФ в наличии практически 6 тысяч ядерных боезарядов – это крупнейший в мире арсенал по данным американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". К примеру, у США имеется 5,4 тысячи боезарядов, а у Франции – 290.

Основная часть "триады" находится на складах, но полторы тысячи зарядов установлены. У России есть более 150 межконтинентальных ракет "земля-земля", 160 ракет подводного базирования "Булава" и "Синева". Кроме того, в арсенале также имеются 68 реактивных бомбардировщиков.

Лавров, Путин и Шойгу (Фото: GettyImages)

В РФ десятилетиями уделяли значительное внимание и тратили огромное количество средств на модернизацию своего ядерного запаса. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что доля современного оружия в "триаде" на данный момент составляет 89,1%. Однако учитывая повсеместную коррупцию в ВС РФ, можно предположить, что заявления министра обороны больше нужны для бравады и показательного запугивания других ядерных держав.

Важно понимать, что все это разнообразие вооружений не может и не будет применено без задействования сложной цепочки, в которую вовлечен далеко не один Путин. Иллюзия о том, что в сторону Украины или Запада тут же полетят ракеты после нажатия "красной кнопки" была, опять же, удобной для устрашения масс. На деле же все гораздо сложнее и так происходит во всех странах, которые владеют ядерным оружием.

Для его запуска, как рассказал Мусиенко, процесс должны верифицировать президент, начальник генерального штаба и министр обороны. "У них есть коды запуска соответствующие, и есть у каждого офицер, который носит тот самый чемоданчик. Который предусматривает применение ядерного оружие. После этого коды передаются по системе стратегических ракетных войск, нажимается кнопка. Действительно целая цепочка людей", – перечисляет собеседник.

Возможность удара осуществима только при условии, если сигнал поступает со всех трех устройств. Его получает генштаб, а затем командование, которое ответственно за сам пуск.

В случае с тактическим ядерным оружием мнения разделяются. Как утверждает Мусиенко, здесь схема проще, потому что не требует нажатия кнопок – командованию просто поступает соответствующие указ. С другой стороны, цепочка, по которой следует этот указ, становится значительно длиннее, о чем рассказал эксперт по российскому ядерному вооружению Максим Старчак в интервью Meduza.

"Тактического боезаряда нет в войсках. Его надо забрать со склада централизованного хранения, транспортировать, подготовить носители, загрузить, провести инструктаж военных. Это длинная цепочка, и на каждом этапе могут быть сомнения, действительно ли мы этого хотим. Все это отслеживается. Разведка США и НАТО быстро это обнаружит", – говорит Старчак.

И сама цепочка может дать сбой при выполнении приказа, говорит РБК-Украина эксперт по международным энергетическим и отношениям безопасности Михаил Гончар.

"При всей существующей вертикали в России считать, что Путин даст приказ и оно все куда-то полетит, не приходится. Тем более, я думаю, при нынешних обстоятельствах, политикум российский при всей демонстрации его единства на самом деле весь дезорганизованный и хаотизованный. Я думаю, акты саботажа будут иметь место", – добавил Гончар.

Фото: GettyImages

Что же касается отслеживания, заметить передвижение и подготовку к применению стратегического вооружения сложнее, чем тактического, но все же это возможно. Особенно если заранее знать места, где Россия хранит свою "триаду" и уничтожить ее превентивным ударом.

По словам Мусиенко, ядерное оружие предположительно хранится в Крыму, на урочище "Феодосия 13". Это хранилище, которое было построено в 50-х годах. Когда Украина отдала России свои запасы вооружения, его забросили. В 2015 году, через год после оккупации Крыма, РФ начала восстанавливать хранилище.

Еще одно место, где Россия может хранить свое оружие – Калиниград, находящийся уже не просто близко к Евросоюзу, а в самом его тылу. "Там есть ракеты "Искандер". И там Россия объявляла, что будет хранить ядерные боеприпасы. В мае этого года в Калиниграде проходили учения по моделированию нанесения ядерных тактичных ударов с Калиниграда и области. То есть об этом Европе известно, они также ведут постоянное наблюдение", - говорит Мусиенко.

Российский ядерный тест для Европы

Всю свою историю сначала СССР, а потом и Россия периодически угрожали миру ядерным оружием. Несмотря на различные предохранители и рычаги сдерживания, в российской повестке также мелькали заявления о применении "триады", конечно же, исключительно ради "спасения собственной страны".

Особенно ситуация накалилась во времена Холодной войны, когда на Красную площадь приземлился пилот-любитель Матиас Руст. В 1987 году в Союзе расценили это как сигнал НАТО якобы о том, что до страны советов им достать легко и проблемы это не составит.

Но ни этот инцидент, ни знаменитый Карибский кризис не закончились взаимными ядерными ударами. В 1994 году Украина стала одним из подписантов Будапештского меморандума и отдала России свой ядерный арсенал, третий по величине среди всех ядерных держав. Взамен Украине гарантировали безопасность, в том числе Россия.

Теперь же РФ угрожает применить все силы вооружения в ответ на "агрессию". При этом тактика, по которой идет Кремль, напоминает, скорее, зондирование, нежели реальную угрозу со стороны России, полагает Михаил Гончар. Впрочем, как и "референдумы" – в Москве прощупывают почву, проверяя реакцию Украины и ее союзников. Видя, что на незаконную аннексию территорий Запад реагирует расширением санкций, Россия списывает это на допустимые потери и делает следующий шаг.

"Да, могут быть удары, как сказал Бен Ходжес, по Черноморскому флоту. Ну, ничего, Черноморский флот – один из четырех флотов. Проявил себя не лучшим образом в войне против Украины, ну, потеряем, но главный – Северный флот остается, Тихоокеанский тоже. Балтийский подтопят тоже, он замкнутый и самый маленький, но это все может быть расценено россиянами как допустимые потери", – рассуждает Гончар.

При этом, по словам эксперта, и у самого Путина, вероятно, нет ответа на вопрос, применит ли он ядерное оружие. Политика в данном случае исключительно ситуативная.

По факту любой шантаж со стороны Кремля – попытка надавить на Европу и США, которые, в свою очередь, должны надавить на Украину и заставить ее пойти на невыгодные ей переговоры, пишет Financial Times.

"В безвыходной ситуации Путин может надеяться, что применение ядерного оружия станет для Запада настолько сильным потрясением, что заставит его пойти на переговоры и уступки. Теория о том, что применение ядерного оружия может заставить противника отступить, является частью российской военной доктрины и известна как "эскалация ради деэскалации", – утверждает издание.

Однако западные страны, по крайней мере на сегодняшний день, не толкают Украину на окончание войны дипломатическим путем, даже несмотря на повышающиеся ставки со стороны РФ. Наоборот, Запад продолжает осуждать Россию и предупреждает о последствиях. К примеру, президент США Джозеф Байден в интервью CBS сказал, что применение РФ ядерного оружия "изменит лицо войны как ничто другое, что происходило со времен Второй мировой войны".

Сам же Путин, помимо очевидных угроз, дает сигнал США о том, что не только Америка может применять ядерное оружие. В своем сообщении Западу Москва фактически говорит о том, что хочет занять место в многополярном мире, а не отдать США "пальму первенства".

"Это те месседжи из Москвы, которые идут на Запад – Россия хочет, чтобы ее уважали. Но у них очень странное представление уважения. Для них уважение – это возможность унизить и уничтожить кого-то", – отмечает Гончар.

Фото: GettyImages

Использование стратегического типа вооружения маловероятно, полагают эксперты. Этот шаг может повлечь за собой большую ядерную войну. Тут вопрос не столько в том, захочет ли этого Путин, сколько в том, захотят ли его приспешники умирать от ядерного удара. Весьма вероятно, что длинная цепочка из ответственных лиц прервется.

Что же касается тактического удара, даже если это произойдет, ситуацию на фронте в стратегическом плане это не поменяет никак. "Это дает тактический успех, но не стратегический. Тут больше морально-психологический аспект. Мол, смотрите, мы применили, у вас этого нет, вы не способны этому противостоять и так далее. Поэтому сдавайтесь, капитулируйте", – добавляет Гончар.

Несмотря на самые разнообразные прогнозы развития событий, стоит понимать, что применение даже тактического ядерного оружия в любом случае принесет массу вреда. Можно рассуждать, блефует Путин или нет, но еще лучше быть готовым ко всему.

Сегодня дипломатический фронт Украины продолжает просить у Запада мощные средства противовоздушной обороны. Кроме того, по мнению многих экспертов, у Украины и ее союзников должна быть возможность превентивных ударов, ведь предотвратить ядерный взрыв гораздо проще, чем потом иметь дело с его последствиями. Какими бы они ни были ничтожными для дальнейшего хода войны.