Дерев'янко заявив про загрозу "конституційного перевороту"

Напередодні дня президентських виборів 2019 багато ознак вказує на те, що влада може готувати "конституційний переворот", який полягатиме в "заміні волевиявлення громадян України". Про це заявив кандидат у президенти від партії "Воля", нардеп Юрій Дерев'янко на брифінгу в парламенті, повідомляє прес-служба партії.

"Ми сьогодні бачимо прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які повинні відбутися через 10 днів, і таким незаконним неконституційним способом зберегти владу або захопити владу", - заявив Дерев'янко.

За його словами, про це свідчать наступні ознаки:

формування "мереж по скупці голосів виборців" по всій країні;

"монетизація субсидій", "підкуп виборців" через кошти державного бюджету;

"технічні кандидати Порошенко", з допомогою яких "захоплена" більшість в ОВК;

відсутність боксів, в яких повинні перевозитися бюлетені з ДВК і ОВК, що створює безмежні можливості кинути додаткові бюлетені після завершення роботи ДВК та оформлення протоколів;

незрозумілі маніпуляції з сервером ЦВК.

Дерев'янко додав, що такі ознаки будуть свідчити про те, що цей сценарій почав здійснюватися:

затягування ЦВК процедури підрахунку голосів більше, ніж на один-два дні, яких цілком достатньо для підрахунку 99% голосів;

наявність двох або більше протоколів ДВК, які будуть суттєво відрізнятися;

істотна невідповідність результатів паралельного підрахунку голосів, який буде проводити партія "Воля" і ряд інших опозиційних Порошенко, партій, результатів, які оприлюднить ЦВК.

"Ми повинні не допустити цього сценарію. Ми оголосимо повну мобілізацію виборців в ОВК та ЦВК, ми забезпечимо мобільні групи автомобілістів. Ми будемо висвітлювати хід підрахунку голосів на наших сторінках у ФБ і в нашому прес-румі партії "Воля", - повідомив кандидат в президенти.

"Давайте в цей раз зробимо все, щоб раз і назавжди покінчити з цим цирком, викинути цю систему та її олігархічних представників. Давайте проголосуємо за те, у що ми віримо, за наші переконання, за те, що нас приведе до сильної і успішної України", - звернувся Дерев'янко до українців.