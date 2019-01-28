Дерев'янко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

4 липня 2018 року Дерев'янко у себе в Facebook заявив про намір балотуватися в президенти
Дата рождения: 30 августа 1973 года (45 лет)
Партия: "Рух новых сил"
Должность: внефракционный депутат
Образование: Киевский экономический университет
Семья: женат, четверо детей
Деревянко на выборах 2019. Новости
Деревянко на выборах 2019. Новости
Юрий Богданович Деревянко родился 30 августа 1973 года в Ивано-Франковской области (г. Надворная) в семье инженера и учительницы.
После школы он со второй попытки поступил в Киевский институт народного хозяйства им. Коротченко (ныне КНЭУ).
В 1996 году получил диплом магистра по "учету и аудиту". Параллельно с учебой работал ночным охранником в офисе.
Уже с первого курса Деревянко занялся предпринимательской деятельностью. В 1992-1993 годы вместе с однокурсниками создает первую частную фирму. Вскоре у них уже было несколько компаний в разных сферах деятельности: торговля лекарствами и металлом, полиграфия, мультипликация. Самыми крупными и успешными стали "Фарматек" (1995), "Энергокомплект", "Борисфен-Лютес" (2000).
Фото: Юрий Деревянко (derevyanko.org)
"Фарматек" делала дистрибуцию лекарственных средств и впоследствии вошла в пятерку крупнейших поставщиков медпрепаратов в Украине.
В 2000 году вместе с продюсером Виктором Cлепцовым Деревянко основывает компанию "Борисфен-Лютес", которая специализируется на создании анимации. Однако уже в 2006 году Деревянко решил отойти от бизнеса: он продает инвесторам свои активы и идет в политику.
Свою политическую деятельность Деревянко начал в 2010 году депутатом Ивано-Франковского облсовета от партии "Фронт змин". Однако уже спустя два года, в августе 2012-го, вышел из партии. Среди причин называл несогласие с принципами принятия партийных решений.
В октябре 2012 года Деревянко участвует в парламентской избирательной кампании. По итогам, Юрий Богданович был избран депутатом Верховной рады VII созыва по мажоритарному округу №87, но не вошел в Раде ни в одну из фракций.
Во время депутатской каденции был членом различных межфракционных объединений: "Платформа реформ", "За трезвое будущее", "Карпатская группа", "За развитие местного самоуправления", "Европейский выбор".
Фото: Юрий Деревянко (facebook.com/derevyankoyuriy)
В октябре 2014-го Деревянко повторно был избран в ВР и стал членом Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
В 2014 году стал соучредителем партии "Воля". На внеочередных выборах в Верховную раду "Воля" участвовала совместно с партией Андрея Садового "Самопомич". Однако уже в ноябре 2014-го внутри партии произошел раскол: все ее кандидаты, избранные по списку "Самопомичи" остались в рядах партии Садового, а Деревянко остался единственным депутатом от "Воли" в парламенте.
19 апреля 2017 года "Воля" объединилась с политическим движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Деревянко вместе с Саакашвили принимал активное участие в акциях протеста в Киеве.
Фото: Михаил Саакашвили и Юрий Деревянко (facebook.com/SaakashviliMikheil)
В 2013 году "Украинская правда" писала, что во времена Виктора Януковича Деревянко якобы был связан со скандальными кампаниями-разработчиками "Арт-Мастер" и ТОВ "3-Т", которые поставляли программное обеспечение госреестрам Минюста. По данным журналистов, к июлю 2013 года государство было вынуждено перечислять этим кампаниям более 10 млн гривен ежемесячно за право пользования реестрами.
Впоследствии, против ООО "Арт-Мастер" и "3 – Т" было открыто уголовное производство, а 19 расчетных счетов разработчиков были заблокированы. Сам Деревянко отрицал свои связи с этими IT-кампаниями.
13 ноября 2017 года Юрий Богданович был вызван в Генпрокуратуру по делу о неуплате налогов. ГПУ предложила Деревянко заплатить около 62 млн гривен налогов в обмен на снятие обвинений.
В сентябре 2018 года Деревянко стал жертвой квартирных аферистов. Как рассказал нардеп, он случайно узнал, что его квартира в центре Киева (площадью 155,9 кв. м) ему больше не принадлежит. Приехав в один из дней на квартиру, чтобы забрать почту, помощники политика увидели там сломанные замки и сорванный домофон. Из документов, которые адвокат депутата показал полицейским, следовало, что квартирой владеют Деревянко и его отец. Однако в Едином реестре недвижимости уже значился другой собственник жилья. По словам Деревянко, злоумышленники незаконно переписали жилье в июле 2018 года. Основанием для переоформления стал договор купли-продажи от 1999 года.
Правоохранители возбудили уголовное производство, проходит расследование.
Жена - Зверева Анастасия. Воспитывают четверых детей: дочь и троих сыновей.
Фото: Юрий деревянко с женой и детьми (instagram.com/yuriy.derevyanko, facebook.com/derevyankoyuriy)
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