Дерев'янко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

4 липня 2018 року Дерев'янко у себе в Facebook заявив про намір балотуватися в президенти

Дата рождения: 30 августа 1973 года (45 лет)

Партия: "Рух новых сил"

Должность: внефракционный депутат

Образование: Киевский экономический университет

Семья: женат, четверо детей

Деревянко на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Деревянко на выборах 2019. Новости

27 января 2019 года на XVII внеочередном съезде партии "Воля" Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины.

на XVII внеочередном съезде партии "Воля" выдвинули кандидатом в президенты Украины. 4 июля 2018 года внефракционный депутат Юрий Деревянко у себя в Facebook заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Как подчеркнул депутат, его цель – создать систему неоэкономики и цифрового государства. В подтверждение серьезности своих намерений политик опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как собирается менять страну. Деревянко выступает за экономическую легализацию, введение "криптоГривны" и четырех налогов в Украине. Напомним, выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а предвыборная кампания официально стартует уже в конце декабря.

Биография

Юрий Богданович Деревянко родился 30 августа 1973 года в Ивано-Франковской области (г. Надворная) в семье инженера и учительницы.

После школы он со второй попытки поступил в Киевский институт народного хозяйства им. Коротченко (ныне КНЭУ).

В 1996 году получил диплом магистра по "учету и аудиту". Параллельно с учебой работал ночным охранником в офисе.

Бизнес

Уже с первого курса Деревянко занялся предпринимательской деятельностью. В 1992-1993 годы вместе с однокурсниками создает первую частную фирму. Вскоре у них уже было несколько компаний в разных сферах деятельности: торговля лекарствами и металлом, полиграфия, мультипликация. Самыми крупными и успешными стали "Фарматек" (1995), "Энергокомплект", "Борисфен-Лютес" (2000).

Фото: Юрий Деревянко (derevyanko.org)

"Фарматек" делала дистрибуцию лекарственных средств и впоследствии вошла в пятерку крупнейших поставщиков медпрепаратов в Украине.

В 2000 году вместе с продюсером Виктором Cлепцовым Деревянко основывает компанию "Борисфен-Лютес", которая специализируется на создании анимации. Однако уже в 2006 году Деревянко решил отойти от бизнеса: он продает инвесторам свои активы и идет в политику.

Политическая деятельность

Свою политическую деятельность Деревянко начал в 2010 году депутатом Ивано-Франковского облсовета от партии "Фронт змин". Однако уже спустя два года, в августе 2012-го, вышел из партии. Среди причин называл несогласие с принципами принятия партийных решений.

В октябре 2012 года Деревянко участвует в парламентской избирательной кампании. По итогам, Юрий Богданович был избран депутатом Верховной рады VII созыва по мажоритарному округу №87, но не вошел в Раде ни в одну из фракций.

Во время депутатской каденции был членом различных межфракционных объединений: "Платформа реформ", "За трезвое будущее", "Карпатская группа", "За развитие местного самоуправления", "Европейский выбор".

Фото: Юрий Деревянко (facebook.com/derevyankoyuriy)

В октябре 2014-го Деревянко повторно был избран в ВР и стал членом Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В 2014 году стал соучредителем партии "Воля". На внеочередных выборах в Верховную раду "Воля" участвовала совместно с партией Андрея Садового "Самопомич". Однако уже в ноябре 2014-го внутри партии произошел раскол: все ее кандидаты, избранные по списку "Самопомичи" остались в рядах партии Садового, а Деревянко остался единственным депутатом от "Воли" в парламенте.

19 апреля 2017 года "Воля" объединилась с политическим движением Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Деревянко вместе с Саакашвили принимал активное участие в акциях протеста в Киеве.

Фото: Михаил Саакашвили и Юрий Деревянко (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Скандалы

В 2013 году "Украинская правда" писала, что во времена Виктора Януковича Деревянко якобы был связан со скандальными кампаниями-разработчиками "Арт-Мастер" и ТОВ "3-Т", которые поставляли программное обеспечение госреестрам Минюста. По данным журналистов, к июлю 2013 года государство было вынуждено перечислять этим кампаниям более 10 млн гривен ежемесячно за право пользования реестрами.

Впоследствии, против ООО "Арт-Мастер" и "3 – Т" было открыто уголовное производство, а 19 расчетных счетов разработчиков были заблокированы. Сам Деревянко отрицал свои связи с этими IT-кампаниями.

13 ноября 2017 года Юрий Богданович был вызван в Генпрокуратуру по делу о неуплате налогов. ГПУ предложила Деревянко заплатить около 62 млн гривен налогов в обмен на снятие обвинений.

В сентябре 2018 года Деревянко стал жертвой квартирных аферистов. Как рассказал нардеп, он случайно узнал, что его квартира в центре Киева (площадью 155,9 кв. м) ему больше не принадлежит. Приехав в один из дней на квартиру, чтобы забрать почту, помощники политика увидели там сломанные замки и сорванный домофон. Из документов, которые адвокат депутата показал полицейским, следовало, что квартирой владеют Деревянко и его отец. Однако в Едином реестре недвижимости уже значился другой собственник жилья. По словам Деревянко, злоумышленники незаконно переписали жилье в июле 2018 года. Основанием для переоформления стал договор купли-продажи от 1999 года.

Правоохранители возбудили уголовное производство, проходит расследование.

Семья

Жена - Зверева Анастасия. Воспитывают четверых детей: дочь и троих сыновей.

Фото: Юрий деревянко с женой и детьми (instagram.com/yuriy.derevyanko, facebook.com/derevyankoyuriy)

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