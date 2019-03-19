Дерев'янко: львів'яни підтримали автопробіг за 10% розмитнення авто

Фото: Юрій Дерев'янко (derevyanko.io)

Дерев'янко взяв участь в автопробігу за доступні автомобілі

Кандидат у президенти України від партії "Воля" на вибори 2019, народний депутат Юрій Дерев'янко взяв участь в автопробігу за доступні автомобілі, який відбувся у Львові. Про це повідомляє прес-служба політика.

Наголошується, що понад 50 автомобілів організовано проїхали вулицями Львова від арени "Львів" до проспекту Свободи. Під час акції до пробігу приєдналося багато автомобілів львів'ян, які проїжджали повз. Деякі машини сигналили на знак підтримки. Учасники пробігу запалили фаєри з вимогою встановити ставку розмитнення авто в розмірі 10% від його вартості.

Під час заходу Дерев'янко підкреслив, що закони про розмитнення, які були прийняті в минулому році, не вирішили проблему авто на європейський реєстрації, а тільки більше посилили її.

За його словами, створені умови вигідні тільки олігархам Святашу і Васадзе. "Ці люди бачать вас як своїх майбутніх клієнтів, які повинні купити у них або китайські автомобілі, або російські, заробляючи з кожного українця по 300-500 доларів в свою кишеню", - звернувся політик до автомобілістів.

Дерев'янко нагадав, що разом з автомобілістами розробив два законопроекти - №9518 і 9519, які впроваджують єдине правило для всіх українців: 10% від вартості розмитнення автомобіля плюс оплата пенсійного фонду при перереєстрації і все.

"Це означає, що в державний бюджет по нашим законам протягом одного року надійде 23 мільярди гривень, з них 14,2 млрд гривень від розмитнення та більше 8 млрд грн - це ПДВ і акциз з палива, яке ці автомобілі споживають за один рік", - сказав Дерев'янко.

За словами політика, автомобіль - це не розкіш, а засіб бути економічно активними, заробляти гроші на себе і свої сім'ї для кожного українця.

Дерев'янко додав, що якщо українців змусять позбутися від своїх машин, обласні, районні бюджети недоотримають багато коштів.

Як відомо, 31 січня Дерев'янко зареєстрував у парламенті законопроекти №9518 і №9519 про спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести до Податкового та Митного кодексів України.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

Раніше автопробіги за доступні авто за участю Дерев'янко відбулися у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі та Чернігові.