Дерев'янченко - Головкін: прогноз букмекерів

Рано вранці 6 жовтня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden відбудеться чемпіонський бій між українським боксером Сергієм Дерев'янченко і казахстанцем Геннадієм Головкіна. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі Xsport, орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом

5-6 жовтня 05:30

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є Головкін. На перемогу боксера на прізвисько GGG ​​пропонується коефіцієнт 1,23. При цьому успіх Дерев'янченко оцінюється коефіцієнтом 4,33. На рідкісну в боксі нічию дається коефіцієнт 26,00.

Також аналітики не виключають ймовірність того, що бій триватиме всі 12 раундів. Ця опція доступна в конторах за коефіцієнт 1,81. Перемога казаха шляхом нокауту оцінюється коефіцієнтом 2,05. Успіх українця нокаутом - 8,0.

Нагадаємо, напередодні бою відбулася традиційна процедура зважування. Кожен зі спортсменів вклався в ліміт середньої ваги, однак казахстанський боксер виявився важчим за українця. Вага Дерев'янченка склав 72,1 кг, в той час як Головкіна - 72,2 кг.

За інформацією ЗМІ, за підсумками майбутнього боксерського поєдинку Головкін отримає 15 млн доларових, а Сергій Дерев'янченко - 5,2 млн доларів.