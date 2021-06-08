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Депутати вимагають від уряду відмовитися від нового акцизу на "зелену" енергію

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 11:22
Депутати вимагають від уряду відмовитися від нового акцизу на "зелену" енергію Фото: депутати вимагають від уряду відмовитися від нового акцизу на" зелену " енергію (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Група з 25 депутатів закликала Кабінет міністрів відмовитися від наміру ввести додатковий акцизний податок на електроенергію з поновлюваних джерел.

Про це йдеться у зверненні міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове середовище" до прем'єра Дениса Шмигаля та голови податкового комітету Данила Гетманцева.

"Впровадження нового акцизу є фактичною зміною законодавства, яке погіршує економічний стан виробників "зеленої" енергії. Більш того, ця ініціатива не матиме ніякого фінансового ефекту. Навпаки держава неминуче втратить набагато більше коштів на виплати за рішеннями міжнародних арбітражів", - йдеться у зверненні групи депутатів.

Вони попередили уряд, що введення нового додаткового податку у вигляді акцизу для "зеленої" енергії суперечить українському законодавству.

"Впровадження нового акцизу є фактичним зменшенням розміру зеленого тарифу на додаткові 3,2%, що суперечить Меморандуму з інвесторами", - зазначають депутати.

Депутати вимагають, щоб при підготовці проекту закону в Комітеті з питань податкової та митної політики з нього були вилучені суперечливі норми про нове оподаткування сектора відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

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