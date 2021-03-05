Депутати Ради звернулися до МАГАТЕ для перевірки білоруської АЕС

Міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище" звернулося в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням невідкладно перевірити білоруську атомну електростанцію на предмет дотримання заходів безпеки.
Копію звернення, підписаного 26 народними депутатами, оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Просимо вас здійснити детальну належну інспекцію на відповідність Білоруської АЕС всім вимогам безпеки", - йдеться у зверненні.
Депутати стурбовані ситуацією з безпекою експлуатації об'єкта і вказують на низку аварійних ситуацій, які сталися на АЕС з моменту її запуску.
Також міжфракційне об'єднання посилається на публічні повідомлення про можливе пошкодження корпусу реактора першого блоку станції при його установці.
Нагадаємо, Україна почала купувати електроенергію з білоруської АЕС з 3 січня 2021 року. Згідно з даними Міненерго Білорусі, завдяки постачанню в Україну станція змогла в січні 2021 року вийти на повну потужність.
Ключовим імпортером електроенергії з білоруської АЕС стала компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
11 лютого 2021 року Європейський парламент прийняв резолюцію про небезпечність роботи станції, яка може спричинити санкції відносно контрагентів АЕС, серед яких і промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука.