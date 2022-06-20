Депутати ПАРЄ проведуть дебати про блокаду Чорного моря, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена української делегації ПАРЄ Олексія Гончаренка, який представляє в Асамблеї групу консерваторів.

"Це була моя пропозиція, яку підтримала група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто дебати відбудуться", - написав він.

Як повідомлялось раніше, з початку вторгнення в Україну, Росія блокує порти та не уможливлює вивезення зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

Раніше президент ПАРЄ Тіні Кокс вкотре закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя безневинних людей.

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