Депутати "Народного фронту" оскаржили в КСУ указ Зеленського про розпуск Ради

Народні депутати "Народного фронту" оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту. Про це заявив перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, повідомляє прес-служба партії.

Він підкреслив, що парламентська коаліція була сформована відповідно до чинного законодавства і припинила свою діяльність відповідною заявою фракції 17 травня 2019 року. Саме в цей день голова Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції "Європейська Україна" і розпочався 30-денний термін формування нової коаліції, що визначено чинною Конституцією.

"Ми вбачаємо в указі президента пряме і явне порушення принципу верховенства права, закладеного в нашій Конституції. Ми вбачаємо в цьому намагання, користуючись політичною доцільністю, використовувати право як дишло, що є неприпустимим у демократичних державах. Ми як народні депутати відповідним поданням звертаємося до Конституційного суду, щоби він надав правову оцінку діяльності новообраного президента Зеленського, який вчинює правові акти з грубим порушенням Конституції і законодавства», - підкреслив представник НФ.

За словами Тетерука, важливо розуміти, що там, де знецінюється норма закону - знецінюється людське життя, знецінюються права і свободи кожного громадянина.

"У зв’язку з цим ми сьогодні зробили відповідне звернення. Воно було зареєстровано. І від сьогодні ми будемо очікувати справедливого, чесного, законного розгляду нашого звернення, для того, щоб відновити принцип верховенства права в державі Україна", - підкреслив народний депутат.

У свою чергу народний депутат фракції Ігор Алексєєв додав, що за процедурою суд має невідкладно визначити суддю для розгляду даного подання, далі суд має розглядати цю справу по суті.

"Ми розраховуємо, що суд не затягуватиме із розглядом цієї справи - ми попросили розглянути в межах місячного терміну", - резюмував Алексєєв.