Депутати хочуть перевірити передачу "Енергоатомом" 500 млн гривень новому трейдеру

Народні депутати готують офіційне депутатське звернення для роз'яснення інформації щодо виплати ДП "НАЕК "Енергоатом" безвідсоткової позики в 500 млн грн та відстрочки платежу за електричну енергію для державного трейдера "Енергетична компанія України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Інну Совсун.

"Якщо говорити про надання позики в 500 млн грн та відстрочку платежу за електричну енергію - то, вочевидь, це викривлення ринкових умов. Наразі є інформація тільки в медіа. Декілька днів тому ми з командою почали готувати депутатське звернення, щоб офіційним способом отримати цю інформацію. Якщо вона буде підтверджена, то буде виникати багато питань щодо правомірності таких рішень", - заявила Совсун.

Нагадаємо, державний трейдер "Енергетична компанія України" став найбільшим експортером електроенергії до Румунії та Словаччини. Компанія постачає 62-63 МВт рівним графіком за обома напрямами.

Як повідомляють в самій "ЕКУ", завдяки їх роботі, держава збільшила долю в експорті електроенергії на напрямах до Румунії та Словаччини майже в 4 рази: з 13% до 50%.