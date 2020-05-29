Депутати ХОДА підтримали ініціативу Кучера виділяти додаткові кошти хворим COVID-19 лікарям

Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

Голова Харківської ОДА назвав це рішення "умовним страхуванням усіх медпрацівників області"

Медики Харківської області, які захворіли під час боротьби з коронавірусною інфекцією, отримають виплати у розмірі 10 000 гривень. Голова Харківської ОДА Олексій Кучер назвав це рішення "умовним страхуванням усіх медичних працівників області".

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА, передає РБК-Україна.

"Я вдячний кожному депутату, який підтримає цю ініціативу і проголосував за ті виплати, які будуть надані лікарям, які захворіли в боротьбі з COVID-19. Це дуже важливо, тому що ми хочемо підтримати лікарів", - сказав Кучер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число хворих в Харківській області становить 981 на 2,6 млн осіб населення, з них - 348 вже одужали. Для порівняння, в Чернівцях - 3201 тисячі хворих на 900 тисяч населення, в Івано-Франківську 1339 на 1,3 млн, на Закарпатті - 1124 випадки на 1,2 млн населення.

Також повідомлялося, що серед медпрацівників Харківської області на 28 травня зафіксовано 215 випадків. З них 100 співробітників одужали. Водночас, серед співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні, що стала базовою для прийому хворих, з 245 медиків захворіли 27. Станом на сьогодні дев'ять з них вже здорові.

Крім того, як повідомляло УНІАН, у квітні-травні інфекційна лікарня Харківської області отримала 52 тисячі масок, 13,5 тисяч респіраторів, 2450 захисних комбінезонів та медичних костюмів, 465 тисяч медичних рукавичок, 600 захисних окулярів. 18 мільйонів гривень отримала лікарня за час боротьби з пандемією від благодійників і з бюджету.

Також повідомлялося, що медики Харківської області отримали обіцяні надбавки за роботу з коронавірусів. Керівництво Харківської області сумарно виплатило понад 4,5 мільйони гривень.

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Автор: РБК-Україна