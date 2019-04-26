Депутати Європарламенту засудили указ Путіна про російські паспорти

Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Депутати відзначили, що Росія продемонструвала намір подальшої дестабілізації ситуації в Україні

Депутати Європейського парламенту засудили дії Російської Федерації щодо указу про спрощення видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву на сайті Європейського парламенту.

Заяву підписали доповідач Комітету Європарламенту у закордонних справах щодо України Міхаель Галер, голова делегації Європарламенту в Парламентській асамблеї Східного партнерства Ребекка Хармс і голова делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна Даріуш Розаті.

"Ми засуджуємо указ президента Російської Федерації від 24 квітня 2019 року, яким запроваджуються спрощені процедури подання на російське громадянство і на отримання російських паспортів для осіб, які постійно проживають в деяких районах Донецької і Луганської областей України. Цей російський указ неприйнятний і знову демонструє неповагу російської влади до суверенітету України і міжнародного законодавства", - йдеться в заяві.

Депутати відзначили, що Росія продемонструвала намір подальшої дестабілізації ситуації в Україні всього через три дні після того, як народ України мирно обрав нового президента шляхом конкурентних виборів.

"Це рішення є продовженням російського тренда видачі російських паспортів у конфліктних районах країн Східного партнерства, які знаходяться поза контролем національних урядів", - йдеться в документі.

Депутати заявили, що такий указ Кремля все більше послаблює очікування міжнародного співтовариства щодо повного виконання мінських угод.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен засудив указ президента РФ про спрощений порядок отримання громадянства Росії жителями окупованій території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік". Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання.