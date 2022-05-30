Депутатська група "Відновлення України" стане прихистком для соратників Медведчука, - екс-нардеп

"Найодіозніші персонажі з цієї партії (ОПЗЖ, - ред.) дуже швидко відчули настрої українців і відмежувалися від ненависної абревіатури. Але тут же почали створювати на її уламках нову проросійську силу. Поки що лише у вигляді парламентської групи "Відновлення України". Нинішня влада жодним чином не реагує, оскільки вже має домовленість, що депутати цієї групи будуть давати голоси для сумнівних ініціатив Банкової", - написав Черненко.

До згаданої групи, зокрема увійшли 17 депутатів, з них 11 - з колишньої фракції ОПЗЖ. Співголовою став проросійський олігарх Ігор Абрамович, який виїхав з України напередодні вторгнення.

До складу також увійшли партнер Медведчука Вадим Столар, Валерій Гнатенко, який у 2014 році закликав до референдуму за створення так званої "ДНР", й багаторічна помічниця Сергія Ківалова Антоніна Славицька. До групи увійшов також Олександр Ковальов, який відомий тим, що вивозив з Києва "Беркут" після Євромайдану, а також нардепи від "Слуги народу" антиваксер Артем Дмитрук і підозрюваний у хабарництві Олександр Юрченко.

На думку Черненко, утворення такої парламентської групи є вкрай небезпечним, особливо у світлі того, що Кремль не полишає спроб впливати на українську політику зсередини, навіть в умовах відкритої війни.

"Вчергове перевзута п’ята колона буде отруювати наш парламент, розповідати українцям, як їм жити й що робити із окупованими територіями, балотуватиметься до місцевих рад. Тому про це потрібно говорити і протидіяти цим процесам вже зараз. Щоб потім не було пізно", - написав експерт.