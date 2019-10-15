Депутатів треба позбавляти мандатів за прогули, - Разумков

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає необхідним внести зміни в Конституцію, щоб позбавляти мандатів депутатів за прогули. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Разумков, на даний передбачена відповідальність для нардепів за прогули у вигляді зняття заробітної плати.

"станом на сьогодні поки будуть зміни, які дозволять знімати заробітну плату з народних депутатів. В подальшому, я сподіваюсь, що нам вдасться змінити законодавство. Якщо депутати будуть займатися іншими справами, то нехай ними займаються", - заявив Разумков.

За його словами, для позбавлення депутата мандата необхідні зміни до Конституції України.

"Я бачу це так, що треба буде вносити зміни для того, щоб народні депутати втрачали свій мандат. Тому що коли мені кажуть, що у нас є Кодекс законів про працю України (Кзпп), згідно з яким ніхто не відповідає так, як народні депутати. Тому що їх за кодексом, позбавити посади неможливо. Виключний перелік, чому людина перестане бути народним депутатом передбачена в Конституції. прогули поки, на жаль, там не вказані", - додав він.

Нагадаємо, 12 вересня Рада схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів у першому читанні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект рекомендують схвалити за основу.