Депутат от УДАРа Смирнова заявила о слежке: преследователи признались на видео

"Обращаюсь к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно преследования! Вчера в 22:00 четыре неизвестных мужчины следили за мной, что они сами фактически подтвердили на видео. Из какой структуры эти преследователи? Чье указание следить? Надеюсь, ответы получу от правоохранителей. Очень надеюсь, хотя и мало верю, что это не указание власти. Потому что она в последнее время и так пробивает дно в своих попытках уничтожить демократию. Из-за этого наше государство теряет поддержку. А это очень плохо. Это несет большую опасность стране в состоянии тяжелой войны", - написала Мирослава Смирнова.

Депутат рассказала, что слежка продолжалась длительное время.

"Находилась в селе Крюковщина Киевской области. Тихий ужин в кругу семьи и ближайших друзей. Ничего особенного, кроме четырех незваных, которые меня сопровождали длительное время. Работу делали плохо - мы их заметили еще на выезде из Киева", - сообщила она.

Смирнова отметила, что такие действия наследуют методы российских спецслужб.

"Понимаю, что деятели, которых поймали на горячем, попытаются оправдаться и сделают вброс в медиа, как это было с журналистами, за которыми тоже следили. Но хочу напомнить, что тогда из-за огласки были уволены спецслужбисты, которые ответили за свои противоправные действия. Так должно быть и в этот раз. Кстати, у путина очень любят такие гебистские методы воздействия. Не надо ему подражать, потому что можно сделаться такими же", - предупредила она.