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Депутаты обратятся в СНБО и Кабмин для отмены запрета на экспорт газа

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Верховной раде обратятся в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета ВР по энергетике Андрея Жупанина.

Он сообщил, что 14 марта подкомитет провел экспертную дискуссию по поводу последствий и целесообразности существования запрета на продажу украинского газа за границу. Нардеп отметил, что этот запрет позволил аккумулировать газ государственных и частных добытчиков в хранилищах, что способствовало относительно спокойному прохождению отопительного сезона 2022/2023.

Однако из-за этого запрета в условиях двукратного падения потребления газа украинской промышленностью и отсутствия возможности продавать газ за границу, частные добычи газа в Украине второй год подряд демонстрируют падение добычи.

"По результатам обсуждения решили наработать предложения по постепенному снятию запрета на продажу украинского газа за границу. Эти предложения будут направлены на рассмотрение СНБО и КМУ, решениями которых и внедрены существующие ограничения", - написал Жупанин.

Он добавил, что украинской экономике очень нужны деньги, а Европе нужны украинский газ и украинский биометан.

"Ключ к решению обеих проблем - это снятие ограничений на экспорт этих ресурсов за пределы Украины", - подытожил нардеп.

Напомним, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Арсен Ильин заявлял, что из-за запрета на экспорт природного газа на газовом рынке возникла сложная ситуация.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.

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