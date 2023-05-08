Депутаты отправили в отставку главу Киевского облсовета

Главу Киевского областного совета Наталию Гунько отправили в отставку. Решение было поддержано 67 депутатами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского облсовета.
Во время голосования Наталья Гунько отсутствовала в зале. Как заявили в облсовете, он не отчитался о своей работе за 2022 год перед депутатами.
"Учитывая, что Наталья Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, в ходе которого 67 из 74 поддержали его отставку", - сказано в сообщении. Выполнение обязанностей председателя Киевского областного совета возложено на первого заместителя Ярослава Добрянского.
Наталья Гунько - представительница "Слуги народа" и супруга народного депутата от президентской партии.
Напомним, в прошлом месяце Кабинет Министров Украины провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.
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