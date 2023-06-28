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Депутаты отправили на доработку законопроект о запрете на взыскание долгов с госпредприятий

Фото: депутаты отправили на доработку законопроект о запрете на взимание долгов с госпредприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отправил на доработку законопроект о моратории на взыскание долгов с государственных предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение принято на заседание комитета.

В ходе заседания заместитель председателя комитета Совета по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что существует большое количество государственных энергокомпаний, от которых зависит расчетная система энергетических рынков.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта эти компании не будут иметь смысла платить за полученные товары и услуги, что приведет к росту долгов.

"Это, по сути, стимулирует менеджмент этих компаний выполнять свой мощный KPI, хорошие премии получать. Но дальше долговый коллапс и долговые позиции будут только накапливаться и страдать будут другие субъекты", - подчеркнул он.

В то же время глава комитета по энергетике Андрей Герус согласился, что к этой законодательной инициативе есть вопросы.

"Есть компании, которые обязательно должны платить. Потому что от того, заплатили ли они, зависит дальше, заплатят ли следующие (компании, - ред.) своим контрагентам и дальше ли контрагенты закупят горючее, запчасти и смогут отремонтировать объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул он.

По итогам обсуждений комитет поддержал необходимость доработки законопроекта и принял решение передать авторам информационную справку Комитета по доработке.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.

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