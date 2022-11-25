ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутаты проголосуют за постановление о нелегитимности пребывания РФ в ООН

Новина українською →
Киев, Пятница 25 ноября 2022 22:31
Депутаты проголосуют за постановление о нелегитимности пребывания РФ в ООН Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности пребывания России в ООН и ее реформировании.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Здесь все просто. РФ считает себя правопреемником СССР, хотя в 1991 году СССР, как государство и субъект международного права, прекратил свое существование. Поэтому и Россия не может иметь статус государства-продолжателя СССР. Абсурдно то, что государство-террорист может влиять на принятие решений в ООН и тем более ветировать их", - отметил Стефанчук.

По его словам, именно поэтому Украина призывает реформировать такую ​​важную международную организацию. С этим предложением правительство и парламент будут обращаться в парламенты и правительства иностранных государств.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

Также мы писали, что парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия в Украине названы терроризмом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Верховная рада Руслан Стефанчук
NEWS
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины