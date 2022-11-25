Депутаты проголосуют за постановление о нелегитимности пребывания РФ в ООН

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о нелегитимности пребывания России в ООН и ее реформировании.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Здесь все просто. РФ считает себя правопреемником СССР, хотя в 1991 году СССР, как государство и субъект международного права, прекратил свое существование. Поэтому и Россия не может иметь статус государства-продолжателя СССР. Абсурдно то, что государство-террорист может влиять на принятие решений в ООН и тем более ветировать их", - отметил Стефанчук.

По его словам, именно поэтому Украина призывает реформировать такую ​​важную международную организацию. С этим предложением правительство и парламент будут обращаться в парламенты и правительства иностранных государств.