Депутаты Киевсовета от УДАРа и ЕС предложили механизм противодействия "итуалетным схемам"

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец и депутат от "Евросолидарности" Виктория Пташник зарегистрировали проект, который должен разрушить земельные схемы в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Пташник в Facebook.

"Сегодня мы с Дмитрием Белоцерковцем наконец зарегистрировали проект по антикоррупционным предохранителям в земельных схемах, распространенных в Киевсовете. Этот проект будет полезным для всех, кто готов следовать букве закона. И да, для некоторых этот проект будет очень неудобным", - написала Виктория Пташник.

Депутат сообщила, что работу над проектом они с Дмитрием Белоцерковцем начали еще в прошлом году. По ее словам, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" имеет успешный опыт противодействия "туалетным схемам".

"Он добился расторжения договора аренды 0,5 га земли, отведенной когда-то под пару будок на ул. Голосеевской без земельных торгов", - отметила Пташник.

"Я искренне хочу сделать порядок принятия решений по земле другим! С соблюдением законов, настоящим, а не фиктивным ориентиром на наполнение бюджета Киева, сохранением и защитой культурного наследия, честной и прозрачной процедурой рассмотрения документов, когда не надо "договариваться" с отдельными депутатами", - отметила она.

Депутат также напомнила, что "туалетные схемы" сейчас расследует и НАБУ, которое уже провело 90 обысков, вручило подозрения, а антикоррупционный суд избрал меры пресечения для подозреваемых.