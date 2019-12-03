Депутатам "Слуги народу" запропонують підписатись під фракційним кодексом 

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За порушення кодексу виключатимуть з фракції

У фракції "Слуга народу" завершили розробку "кодексу етики", за порушення якого депутатів виключатимуть зі складу монобільшості. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що наразі з документом знайомлюються депутати від "Слуги народу".

"Вчора отримали від Дубінського несподівано якісний документ. Ми розіслали його всім депутатам, щоб вони надіслали свої пропозиції. Зведемо це в єдиний документ і потім покажем всім журналістам", - заявив Арахамія.

Нардеп наголосив, за порушення норм "кодексу етики" депутатів виключатимуть з фракції.

"Юридичної сили там не може бути, але там є прописано "за системне порушення кодексу виключати з фракції". Фракція виключатиме", - додав він

За його словами, документ буде внутріфракційним та не голосуватиметься в залі. Проте всі депутати фракції матимуть поставити підпис під цим документом.

"Там лише дві сторінки. Наприклад, приймати рішення фракції, не брехати своїм колегам, не позорити членів своєї партії, висказувати всі претензії спочатку у внутрішньому полі, щоб ми могли розібратись. Це нормальна поведінка людини... Це буде як меморандум, де депутат підписується. Раптом щось, ми дістали і спитаємо: "ти ж підписувався", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков у ході ранкового пленарного засідання 3 грудня оголосив про виключення народних депутатів Антона Полякова і Анни Скороход з фракції "Слуга народу".

Крім того, парламентська фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Романа Іванісова зі складу фракції.