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Депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали при попытке пересечения границы со Словакией

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины задержала депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией.

Источник РБК-Украина сообщил, что речь идет о Владимире Гончарове - депутате Чигиринского городского совета от "ОПЗЖ", который не вышел из партии. 

В марте этого года СБУ сообщила депутату о подозрении в оправдании военных преступлений России и отрицании вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, фигурант, будучи идеологическим сторонником рашизма, с начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля.

Депутат распространял враждебные нарративы относительно общественно-политической ситуации в Украине среди своего окружения, делился видеороликами, Reels и месседжами российской пропаганды и враждебных ИПСО. Также установлено, что он инициировал связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который скрывается от правосудия в России.

Депутат посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны в прифронтовых регионах, дискредитируя украинских военных. Находясь под ночным домашним арестом, он пытался сбежать за границу, но был задержан при попытке пересечения украинско-словацкой границы.

Сейчас суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

 

Напомним, в апреле СБУ задержала депутата Дружковского горсовета от "ОПЗЖ" в Донецкой области, работавшего на ФСБ.

Кроме того, ранее сотрудники СБУ задержали "экс-регионала", который наводил авиабомбы России на Сумскую область.

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