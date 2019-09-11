Депутата від "Слуги народу" викрили на кнопкодавстві

Ще одного нардепа викрили у кнопкодавстві, на цей раз попався представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко. Про це йдеться в повідомленні Громадського руху ЧЕСНО.

Повідомляється, що активістам стало відомо про ще одне кнопкодавство у новій Раді, яке сталося ще 3 вересня. Порушником виявився мажоритарник з Рівненській області Сергій Литвиненко, який, найімовірніше, голосував за нардепа Олександра Скічка.

"Фраза "найімовірніше" означає, що це місце офіційно закріплено за Скічком, однак є ймовірність, що в слоті його пульта могла знаходитися карта іншого депутата", - додали в ЧЕСНО.

Також повідомляється, що порушення було зафіксовано 3 вересня під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про уповноважених Верховної ради. На відео нардеп натискає на кнопку на місці сусіда праворуч від себе. Його обличчя на відео немає, однак зі схеми розміщення відомо, що дане місце закріплене за Литвиненком.

За результатами голосування за вищезгадану постанову і Литвиненко, і Скічко натиснули кнопки "за". Активісти зазначають, що в той же день після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, в якому зазначив, що "Слуга народу" ініціює позбавлення мандата за кнопкодавство.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський вніс законопроект, яким пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата, в тому числі, за кнопкодавство.