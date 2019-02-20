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У Сєвєродонецьку депутата затримали за створення ОЗГ та заволодіння 1,3 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    20.02.2019 - 04:39
У Сєвєродонецьку депутата затримали за створення ОЗГ та заволодіння 1,3 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Злочинна група крала бюджетні гроші на ремонті будівель соціальної інфраструктури

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру депутатові Сєвєродонецької міської ради, який створив та очолив організовану злочинну групу, що заволоділа понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом обману з використанням фіктивного підприємства.

Депутату підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 209 (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою) КК України.

Крім того, у зазначеній справі також повідомлено про підозру ще трьом мешканцям Сєвєродонецька.

Слідство встановило, що депутат створив та очолив на території міста злочинне угруповання, учасники якого у 2016 році, використовуючи фіктивне підприємство, під час виконання капітального ремонту покрівлі будівель закладів освіти, об’єктів соціальної інфраструктури та 17 житлових будинків заволоділи понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради та в подальшому їх легалізували.

Вирішується питання про обрання щодо усіх підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Перебіг досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

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