ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Депутата Полтавської облради затримали на хабарі у 160 тисяч доларів

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 19:58
Депутата Полтавської облради затримали на хабарі у 160 тисяч доларів
Фото: хабар депутату Полтавської облради (gp.gov.ua)

Депутат вимагав хабар в обмін на видачу дозволів на землеустрій

Правоохоронці затримали депутата Полтавської обласної ради на хабарі у 160 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, депутат вимагав хабар в обмін на видачу дозволів на виготовлення проектів землеустрою.

"Депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавської області гроші за вплив на прийняття рішення посадовими особами Госгеокадастра в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га. В даний час за місцем проживання і роботи осіб, в їх автомобілях та в адміністративній будівлі Головного управління Госгеокадастра у Полтавській області тривають обшуки", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний момент вирішується питання про повідомлення депутата і його спільникам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харківській міськраді пройшли обшуки у зв'язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні робіт по освітленню в Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали керівника Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на хабарі. Чиновник вимагав від підприємця 3 тисячі доларів за мінімізацію штрафних санкцій.

Теги Новини України Полтавская областьвзяткадепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся