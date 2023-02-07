ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 07 февраля 2023 13:35
Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ Фото: депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутата Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" подозревают в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как выяснило следствие, подозреваемый, ранее служивший в правоохранительных органах и уволившийся в звании генерал-майор милиции, во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ.

Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения оккупационных войск, а также координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных "органов" на территории области.

При этом роль депутата заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных "органах" власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими стражами порядка, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству с оккупантами.

Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ

Фото: депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ (t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас "народному избраннику" сообщено о подозрении в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что компании супруги предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владельцем которых является Оксана Марченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Прокуратура окупанти
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России