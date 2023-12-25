RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы, он восхищался Путиным

Архивное фото: Депутата Черкасского горсовета из "ОПЗЖ" приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутата Черкасского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" приговорили к пяти годам тюрьмы. Он поддерживал РФ и готов был стать гауляйтером во время возможной оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Ранее мы сообщали, что по словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь шла об Александре Замирайло. Он был помощником народного депутата Василия Нимченко.

Детали дела

Депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды.

Он оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины.

Фото: Суд над депутатом (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также восхищался правлением российского диктатора Владимира Путина, превозносил российскую армию и желал победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие "должности" в случае оккупации Черкасской области.

Депутата отправили в тюрьму

Суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Мужчина входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

В августе прошлого года Служба безопасности Украины сообщала о задержании депутата Черкасского горсовета. Речь шла об Александре Замирайло.

Суды над предателями и оккупантами

Недавно в Украине приговорили к тюремному заключению еще четырех оккупантов, которые в рядах армии России воевали на Донбассе.

Также в Украине суд вынес приговор блогеру Юрию Подоляке, находящемуся в РФ и оправдывающему преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧеркассыСудВойна в Украине