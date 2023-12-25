Депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы, он восхищался Путиным

Ранее мы сообщали, что по словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь шла об Александре Замирайло. Он был помощником народного депутата Василия Нимченко.

Детали дела

Депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды.

Он оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины.

Фото: Суд над депутатом (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также восхищался правлением российского диктатора Владимира Путина, превозносил российскую армию и желал победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие "должности" в случае оккупации Черкасской области.

Депутата отправили в тюрьму

Суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Мужчина входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

В августе прошлого года Служба безопасности Украины сообщала о задержании депутата Черкасского горсовета. Речь шла об Александре Замирайло.

Суды над предателями и оккупантами

Недавно в Украине приговорили к тюремному заключению еще четырех оккупантов, которые в рядах армии России воевали на Донбассе.

Также в Украине суд вынес приговор блогеру Юрию Подоляке, находящемуся в РФ и оправдывающему преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.