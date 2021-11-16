ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Депутат від "Слуги народу" Ковальов потрапив у ДТП на Одеській трасі

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 листопада 2021 12:15
Депутат від "Слуги народу" Ковальов потрапив у ДТП на Одеській трасі Фото: депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП (facebook.com/Olexandr2013)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 15 листопада, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю народного депутата Олексія Ковальова. Внаслідок події політик отримав незначні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.

Інцидент стався приблизно о 10:30 у місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався головною дорогою і мав перевагу у русі.

"Але він не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели всі необхідні процесуальні дії", - написала Палійчук.

она також зазначила, що постраждали лише транспортні засоби. А сам нардеп звернувся до лікарів Білоцерківської лікарні. Вони діагностували невеликі травми. Також Ковальов здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин. Результати показали, що алкоголю чи наркотичних речовин у крові депутата не виявлено.

"Наразі конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної", - наголосила речник "Слуги народу".

Також Палійчук розповіла про автомобіль, у якому нардеп у момент аварії. За її словами, машина перебуває у користуванні Ковальова.

"Інформація про це буде зазначена їм у декларації про доходи за 2021 рік, яка згідно з вимогами закону подається у першій половині наступного року", - зазначила Палійчук.

Нагадаємо, у Луцьку 23-річний водій на авто виїхав на тротуар і збив єпископа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю