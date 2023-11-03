Депутат Одесского облсовета получил подозрение в хищении 6 млн гривен

Сегодня, 3 ноября, по поручению руководителя САП и с участием детективов НАБУ, прокурор сообщил действующему депутату Одесского областного совета о подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебного подлога, что нанесло бюджету 6 миллионов гривен ущерба.

Подробности расследования

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020 году депутат Одесского областного совета организовал заключение поселковым председателем одной из территориальных общин Одесской области ряда договоров на выполнение работ по обустройству уличного освещения в обход тендерных процедур и вне конкурентного поля с подконтрольным ему обществом.

Учитывая, что предмет закупки был искусственно разделен на части, а стоимость работ за каждую часть отдельно не превышала 1,5 млн. гривен, договоры были заключены без применения электронной системы закупок. Кроме того, это позволило подрядчику включить в договорную цену светильники уличного освещения по ценам, умышленно завышенным более чем в 6 раз.

В дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приемки выполненных строительных работ, в которые были включены ложные сведения о понесенных расходах.

Как следствие, насчет его предприятия было безосновательно перечислено 6 миллионов гривен.

В случае доказывания вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА получил подозрение в растрате бюджетных средств на восстановление тротуара.

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