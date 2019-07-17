Депутат Муха повідомила про початок будівництва садочка у Святошинському районі

На вулиці Бахмацька, 35 у Святошинському районі Києва починається будівництво нового дитячого садка. Про це у своєму відеоблозі повідомила депутат Київської міської ради Вікторія Муха, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Останні кілька років вона працювала над тим, щоб на місці старого довгобуду місто нарешті збудувало сучасний дошкільний заклад.

У вівторок, 16 липня, на місці майбутнього саду відбулася нарада з керівництвом міста, району, із замовником робіт - комунальне підприємство "Спецжитлофонд", підрядною організацією та місцевими жителями.

"Вже в найближчі дні тут буде працювати будівельна техніка. А готовий садок, за планом, з'явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих жителів. Район розвивається, з'являються нові будинки, молодь купує квартири. А садки переповнені", - повідомила Муха.

Дитячий садок на Бахмацькій, 35 ще на початку 90-их років почав будувати завод "Авіант". Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років.

"Для мене як депутата Київради, обраного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім домоглися передачі в район. Розроблена проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза. Враховуючи зміни в законодавство, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки", - розповіла Муха.

У минулому році старий довгобуд знесли і почалися підготовчі роботи для будівництва. Вже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти.

Новий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групові осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей і п'ять групових осередків для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6 років) по 20 дітей у кожній.