Депутат Криворізької міськради помер під час засідання

У Кривому Розі помер глава департаменту регулювання містобудування та земельних відносин виконкому Криворізької міськради Олександр Бризецький. Під час пленарного засідання у депутата зупинилося серце.

Про це повідомили в Управлінні преси виконкому міськради.

"Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов'язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності і земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - йдеться в повідомленні.

Співчуття у зв'язку зі смертю Бризецького вже озвучили його колеги і мер Кривого Рогу. Депутату було 64 роки, половину з них він віддав роботі в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше від пострілу в голову померла дружина депутата Миколаївської обласної ради.

Також повідомлялося, що в кінці травня в Києві знайшли застреленим народного депутата Валерія Давиденка.