Депортация украинских детей - это преступление, требующее глобальной реакции, - Заривна

"Депортация украинских детей – это преступление против человечности, которое требует немедленной глобальной реакции. Мы благодарны Южной Африке за ее роль в поддержке нашей инициативы и готовности быть медиатором. Вместе мы сможем восстановить справедливость и вернуть наших детей домой", – отметила Заривна.

Она рассказала об итогах министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась 30–31 октября в Монреале (Канада). По ее словам, ЮАР выразила готовность присоединиться к усилиям Ватикана и Катара и взяла на себя роль посредника в возвращении украинских детей.

Старший эксперт по переходному правосудию и правительственным связям Фонда "Партнерство за сильную Украину" Энтони Триоло также представил наработки Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, в частности доказательства нарушений международного права и международного гуманитарного права в связи с принудительным перемещением и депортацией украинских детей осуществляет Россия.

Отдельно он отметил рекомендации экспертов, предоставленных международному сообществу, и важность обеспечения международным организациям доступа к украинским детям на территории России.

Кроме того, прошла отдельная панельная дискуссия, в ходе которой обсудили роль Южной Африки как лидера в международной адвокации прав детей, а также исторический опыт страны в вопросах прав человека.