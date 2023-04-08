Депортация в РФ. Куда обращаться в случае похищения ребенка
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец дал практические рекомендации, как действовать украинцам, чьи дети были незаконно вывезены за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на его страницу в Telegram.
Если Вашего ребенка принудительно депортировали за пределы Украины, важно овладеть эмоциями и сохранять спокойствие, придерживаться четкого алгоритма действий в данной ситуации.
"Перед тем, как начать действовать, нужно: успокоиться и не паниковать; собрать всю информацию о депортированном ребенке и обстоятельствах этих событий; записать всю собранную информацию и сохранить хронологию событий", - отметил омбудсмен.
При обращении вам необходимо сообщить следующие данные:
- ФИО ребенка, точную дату и место рождения ребенка;
- адрес места жительства ребенка;
- место, из которого ребенок был принудительно перемещен, и обстоятельства незаконного перемещения;
- информацию о том, был ли ребенок перемещен с родителями, в сопровождении других лиц или же сам;
- если известно, предоставить данные о текущем месте пребывания ребенка или последнее известное местонахождение, обстоятельства таких событий;
- статус ребенка, если таковой есть (ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки);
- особые приметы, которые имеет ребенок (особенности тела, шрамы, родинки и т.п.);
- актуальное фото ребенка;
- ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, электронные адреса и место текущего пребывания родителей/других законных представителей или родственников ребенка;
- данные лица, которое сообщило о принудительном перемещении ребенка: ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес.
После подготовки всех данных немедленно обратитесь за помощью:
- позвоните в Национальную полицию Украины, лично в ближайшее отделение или по телефону 102;
- позвоните в Национальное информационное бюро, по номеру 16-48 - по Украине, или +380442878165 - для тех, кто за рубежом.
Также можно заполнить онлайн-форму на сайте Дети войны.
Сообщить о депортации ребенка можно и уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
- на горячую линию 0-800-50-17-20 - в пределах Украины;
- на телефон 044-299-74-08 – для звонков из-за границы;
- на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua.
Напомним, на днях в Украину вернули еще одного ребенка, которого россияне незаконно вывезли в Россию.
Кроме того, недавно мы писали, что Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий.
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