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Депортация продолжается. Россияне переселили еще 100 украинцев, - ЦНС

Фото: россияне депортируют людей из Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают политику переселения украинцев на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, только за месяц из оккупированной части Херсонской области россияне депортировали сто украинцев. Депортация происходит под видом "эвакуации".

Но списки "эвакуации" составляются из жителей оккупированных территорий, которых россияне подозревают в нелояльности.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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