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Депортация жителей оккупированных областей Украины в РФ. В МИДе решительно осудили процесс

Фото: Депортация жителей оккупированных областей Украины в Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия грубо нарушает международное право, проводя депортацию украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"Российская оккупационная администрация приступила к массовому принудительному перемещению жителей левобережной Херсонской области, прежде всего Скадовского и Каховского районов, на территорию временно оккупированного Крыма или в РФ", - говорится в сообщении.

Именно поэтому МИД Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за осуществление депортации украинских граждан. Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

В МИД сообщили, что на фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу. Сам процесс сопровождается ограблением российскими оккупантами промышленных, инфраструктурных, культурно-образовательных и медицинских учреждений, а также частных домов и квартир.

Таким образом, РФ грубо нарушает международное право, Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Такие военные преступления и преступления против человечности не имеют срока исковой давности, а значит, все лица в РФ, ныне совершающие преступления против украинского народа, непременно будут наказаны.

"Призываем международное сообщество осудить РФ за принудительное перемещение южан Украины, ввести против России новые санкции, а также усилить военную помощь Украине для освобождения ее временно оккупированных территорий", - призвали в МИД.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

В середине октября гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо объявил добровольное перемещение жителей Херсонской области с правого берега на левый.

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