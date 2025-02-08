Департаменту Маска заблокировали доступ к ряду данным Минфина США

Утром, 8 февраля, федеральный судья заблокировал Департаменту эффективности государственного управления Илона Маска доступ к записям Минфина США, которые содержат конфиденциальные персональные данные. В частности, номера соцстрахования и банковских счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как пишет издание, окружной судья США Пол Энгельмайер вынес предварительный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
В иске, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, утверждается, что администрация Трампа предоставила команде Маска доступ к центральной платежной системе Министерства финансов в нарушение федерального закона.
AP уточняет, что платежная система обрабатывает налоговые возвраты, пособия по социальному обеспечению, пособия ветеранам и многое другое, ежегодно отправлялся триллионы долларов, а также храня при этом обширную сеть личных и финансовых данных американцев.
Также судья Энгельмайер, назначенный ныне экс-президентом США Бараком Обамой, заявил, что любой, кому с 20 января запрещен доступ к конфиденциальной информации, более немедленно уничтожить все копии материалов, загруженных из систем Министерства финансов США.
Он назначил слушание на 14 февраля.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов подтвердил, что поручил Илону Маску пересмотреть "практически все", включая расходы на Пентагон и образование в США. По словам главы Белого дома, некоторые вещи, которые будут найдены, довольно плохи.
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