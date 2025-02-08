Департаменту Маска заблокировали доступ к ряду данным Минфина США

Как пишет издание, окружной судья США Пол Энгельмайер вынес предварительный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали в суд на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В иске, поданном в федеральный суд в Нью-Йорке, утверждается, что администрация Трампа предоставила команде Маска доступ к центральной платежной системе Министерства финансов в нарушение федерального закона.

AP уточняет, что платежная система обрабатывает налоговые возвраты, пособия по социальному обеспечению, пособия ветеранам и многое другое, ежегодно отправлялся триллионы долларов, а также храня при этом обширную сеть личных и финансовых данных американцев.

Также судья Энгельмайер, назначенный ныне экс-президентом США Бараком Обамой, заявил, что любой, кому с 20 января запрещен доступ к конфиденциальной информации, более немедленно уничтожить все копии материалов, загруженных из систем Министерства финансов США.

Он назначил слушание на 14 февраля.