Департамент Маска прекратит существование: Трамп назвал причину

Глава Белого дома объяснил, что миллиардер будет доступен ему в качестве специального государственного служащего только в течение 130 дней. Также он добавил, что Маск в какой-то момент захочет вернутся к себе в компанию.

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется. Я бы оставил его так долго, как смогу. Он очень талантливый парень, знаете ли, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию", - сказал Трамп о генеральном директоре Tesla и SpaceX.

На вопрос о том, продолжит ли DOGE свою деятельность в отсутствие Маска, Трамп ответил, что по его мнению, главы федеральных агентств "многое узнали" о том, как выполнять работу самостоятельно, и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE.

"Знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут сделать эту работу и сделать ее очень, знаете, как мы говорим, скальпелем, и это то, чего мы хотим" - добавил он.