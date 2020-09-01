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Департамент безпеки НБУ очолив виходець з "Укргазбанку"

Автор: Олександр Білоус

Шевченко призначив на посаду свого колишнього співробітника з "Укргазбанку"

Голова Національного банку України Кирило Шевченко призначив директором Департаменту безпеки НБУ Ігоря Коновалова. Раніше він був підлеглим Шевченка в "Укргазбанку".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Коновалова призначено "за результатами відкритого відбору".

До сфери компетенції директора Департаменту безпеки належить організація та координація заходів щодо:

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  • запобігання правопорушень у НБУ, забезпечення кадрової та фінансово-економічної безпеки в НБУ;
  • охорони об’єктів НБУ, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту в Національному банку;
  • забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки в НБУ, банківській системі України та для суб’єктів переказу коштів.

Департамент безпеки входить до блоку голови НБУ Кирила Шевченка за вертикаллю підпорядкування, зазначили в прес-службі.

На нову посаду Ігоря Коновалова переведено з посади керівника з питань банківської безпеки Департаменту безпеки НБУ, яку він займав з липня 2020 року. Попередні місця роботи: директор Департаменту банківської безпеки державного АБ "Укргазбанк" (2015 - 2020), заступник начальника Управління безпеки АТ "Сбербанк" (2011 - 2015), заступник Голови Державного комітету України з питань контролю за наркотиками (2011). Коновалов має звання генерал-майора

До останнього часу в. о. директора Департаменту безпеки був Олександр Скомаровський.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

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