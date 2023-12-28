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"Деолигархизацию" облгазов. "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию

Фото: глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев (naftogaz.com)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году НАК "Нафтогаз Украины" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями дал возможность государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец разнообразным схемам, по которым государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

Председатель правления группы также отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 млрд гривен.

"Это не только сохранение 50 тысяч рабочих мест и миллиардов отчислений, которые будут наполнять государственную казну. Это и возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением, и новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки", - подытожил Чернышев.

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Нафтогаз УкраиныАлексей Чернышов