RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деоккупированную Балаклею подключили к энергоснабжению: какой город следующий

Фото: деоккупированную Балаклею подключили к энергоснабжению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 26 сентября, в свобожденной от оккупантов Балаклее восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президнта Кирилла Тимошенко.

Следующий город, который планируют подключить к энергоснабжению, - Изюм.

"Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан", - отметил Тимошенко.

Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

Позже стало известно, что из-за роста спроса УЗ удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Балаклея